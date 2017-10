Més de 40 ajuntaments de les comarques gironines treballaran el 12 d´octubre

Més de 40 ajuntaments de les comarques gironines treballaran el proper 12 d'octubre. Alguns consistoris funcionaran amb normalitat i s'hi podrà fer tràmits i d'altres ho faran a porta tancada amb els càrrecs electes. En alguns casos, a més, s'ha decidit fer festa l'endemà o, com el cas de Verges o Celrà, es dona la possibilitat als treballadors municipals de canviar el festiu per qualsevol altre dia laborable. Entre les poblacions que convertiran el festiu d'Espanya en dia feiner, hi ha Girona, Salt, Celrà (Gironès), Figueres (Alt Empordà), la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Santa Coloma de Farners (Selva) o Mieres (Garrotxa). D'altres municipis, encara estan decidint si adopten aquesta mesura pendents dels esdeveniments que es produeixin en el marc de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquesta tarda on podria declarar la independència de Catalunya.