Olot assessora les persones de més de 60 anys que volen jubilar-se

L'Ajuntament d'Olot impulsa una iniciativa per tal d'assessorar les persones de més de 60 anys, empadronades a la ciutat, que es troben en situació d'atur i que, tot i que, han treballat molts d'anys, no disposen de prou cotitizació per poder accedir a la jubilació.

El regidor de Promoció, Estanis Vayreda, ha explicat que el servei municipal d'ocupació ha detectat la necessitat a partir de consultes de persones inscrites al servei que tenen dubtes de si es poden jubilar amb el període cotitzat, del qual disposen. Segons ell, tampoc saben en quines condicions podrien fer-ho i on s'han de dirigir.

Les persones interessades s'han d'inscriure a DinamiG (carrer Tomàs de Lorenzana, 15 Olot). Des de l'Àrea d'Ocupació de Dinami'g faran un estudi personalitzat de cada cas que consistirà en un informe de la situació actual i les possibilitats d'accedir a la jubilació.