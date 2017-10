Les projeccions audiovisuals com a eina educativa en la Girona del segle XIX

La importància de la llanterna màgica en l'educació del segle XIX centrarà la conferència que el cineasta i investigador Daniel Pitarch pronunciarà aquest vespre al Museu del Cinema de Girona.

«Fantasmagoria i educació: cultura audiovisual a la Girona del segle XIX» és el títol de la intervenció de Pitarch, una xerrada que s'emmarca en les activitats complementàries de l'exposició titulada «Llum! La llanterna màgica i la imatge digital. Complicitats entre els segles XIX i XXI». El cineasta explicarà els detalls de la llanterna màgica de fantasmagoria, un aparell que forma part de la col·lecció del Museu del Cinema i que l'Institut d'Ensenyament Secundari de Girona va comprar el 1849. El centre el va fer servir durant prop de 30 anys a les seves aules, tant per explicar els mecanismes òptics i de projecció d'aquest aparell com per utilitzar-lo com a eina pedagògica. Durant la conferència –programada per a dos quarts de 8 del vespre–, s'explicarà la història d'aquest objecte i els vincles que existeixen entre l'audiovisual i l'educació al segle XIX.

Pitarch, co-comissari de l'exposició, és investigador, realitzador i docent. Darrerament ha realitzat diverses recerques, que ha divulgat en dos articles, sobre la llanterna de fantasmagoria del Museu del Cinema i l'ús de la llanterna màgica com a eina eductiva en instituts d'ensenyament secundari en el segle XIX.

En el marc del projecte de recerca europeu sobre llanterna màgica A Million Pictures, Pitarch ha digitalitzat i investigat la col·lecció de plaques del Museu. Com historiador del cinema, ha publicat articles sobre el cinema dels primers temps, sobre teòrics com Jean Epstein o sobre animació experimental. És autor de peces d'animació experimental, remuntatge i vídeo-assaig. Com docent, ha treballat a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona, la Universitat Oberta de Catalunya i com a professor associat de la UdG.