El referèndum de l'Aoapix d'Olot manté el puro al gegant del porc i del xai

El no va guanyar el referèndum per decidir si es treia el puro al gegant del porc i del xai de la penya olotina Aoapix. El plebiscit va tenir lloc diumenge al matí a la plaça Capdenmàs d'Olot i hi van participar 322 electors, dels quals 21 van votar no (66,8%), 105 van votar que sí (32,6%) i 2 van votar en blanc (0,6%).

El resultat suposa que el gegant que representa un porc ufanós i festiu continuarà amb el puro encès a la boca.

La penya Aoapix té 28 anys d'existència i està vinculada des dels seus orígens a les Festes del Tura d'Olot, tot i que celebra activitats tot l'any.

Es caracteritza per organitzar activitats festives sobre la base de la imaginació i amb pocs mitjans. Un exemple n'és la Marranada. Es tracta d'un acte que simula un tancament de braus, però amb marrans de cartró i rodes. Amb altaveus i d'altres mitjans, aconsegueixen una simulació que engresca de tal manera el públic infantil que han hagut de demanar als pares que evitin que els seus fills facin tals cops de diari sobre els portadors dels marrans de cartró, perquè els provoquen morats.

L'esperit de la Penya va fer que creessin el gegant del porc i del xai a la imatge d'una persona sense preocupacions que viu la Festa sense reprimir-se.

Per això, van escollir la figura d'un porc ple amb les galtes vermelles i amb un ampli somriure. Això no obstant, el porc fuma i així ho van fer notar alguns pares que ban apuntar que fumar és un mal exemple per la mainada.

L'opinió dels pares va trobar l'oposició dels geganters i dels membres antics de la penya. Van decidir fer un referèndum l'1 d'octubre, però a la vista de les complicacions el van fer el darrer diumenge, dia 8 d'octubre.