Reforç policial a Bescanó per atrapar els lladres que assalten empresaris

La masia de Can Bonic de Bescanó, on aquest cap de setmana hi ha hagut l´assalt violent. acn

Els Mossos d'Esquadra reforcen la presència policial a Bescanó després que aquest cap de setmana s'hi hagi produït un nou assalt violent. El cos ja havia incrementat la vigilància a la zona després dels darrers incidents però ha decidit destinar-hi més efectius arran de l'últim robatori.

La principal hipòtesi amb la qual treballa la policia és que els assalts que s'han produït al municipi des de principis de juliol els hagi perpetrat el mateix grup, integrat per cinc persones d'origen llatinoamericà. I que l'objectiu d'aquests lladres són principalment empresaris als quals saben que el dia que faran l'assalt, compta amb diners en metàl·lic a casa.

De l'últim assalt a la masia de Can Bonic, els lladres van deixar una escopeta, una porta de cabra i una bossa on hiavia roba i brides. Aquests elements estan essent analitzats per la policia i això els podria portar cap als autors.

Aquests s'apunta que serien els responsables de la resta d'assalts violents que han trencat amb la tranquil·litat d'aquest poble del Gironès. En totes les ocasions, els lladres tenia fort accent sud-americà, anaven armats i el grup estavaformat per entre tres i quatre homes. Fet pel qual s'apunta que estarien al darrere dels fets. Ahir, la policia científica van continuar sobre l'escenari per trobar més pistes que els condueixen als lladres violents. L'alcalde, Pere Lluís Garcia, assenyala que el reforç es farà durant tota la jornada però «sobretot durant la nit», que és quan s'han produït els incidents. Garcia també creu que els objectius dels lladres estan molt delimitats i marcats ja que «sabien el que anaven a buscar i el dia que ho anaven a buscar».

L'alcalde, que ja s'ha reunit amb els veïns, els torna a demanar que estiguin alerta davant de qualsevol fet «estrany» que vegin i que ho denunciïn als Mossos. «Bescanó no és un poble on hi hagi episodis d'aquest tipus i esperem que siguin puntuals», confia.

Bescanó viu amb una certa alarma l'onada de robatoris violents que s'han produït al poble en només tres mesos. Uns fets que han sobresaltat els veïns d'aquest municipi de 5.000 habitants poc acostumats a tenir fets delictius. L'alcalde, Pere Lluís Garcia, explica que de fets delictius contra el patrimoni se'n registren, «com a molt», un o dos al mes.

La nit de dissabte a diumenge es va produir el quart assalt en tres mesos. Els fets van passar a la masia de Can Bonic, a l'àrea de Vilanna, en una zona disseminada. Entorn de les cinc de la matinada, cinc encaputxats van entrar a la masia. Els lladres van entrar després de dos intents, ja que van rebentar el pany de la porta principal però no els va servir per entrar a l'interior i ho van fer per una porta lateral.

Un cop a dins, armats amb pistoles i escopetes, van reduir el propietari i el van lligar amb unes brides. Després, apuntant-lo amb una arma al cap, li van demanar diners i la ubicació de la caixa forta. A banda dels panys forçats, els delinqüents també van punxar les rodes dels cotxes de propietari i masovers, que viuen a davant.

Els investigadors creuen que els lladres coneixen al detall els moviments de l'amo del mas perquè li van reclamar els guanys de la venda d'una nau. En aquest mateix sentit apunta l'alcalde, que afirma que «sabien què anaven a buscar i el dia que ho anaven a buscar». Després d'entrar a la masia van assaltar la casa dels masovers, situada just al davant.

El consistori ha demanat als Mossos que el reforç policial establert després del tercer assalt s'incrementi «sobretot a les nits». Garcia explica que els Mossos els han confirmat que «aquesta presència continuarà i augmentarà en els propers dies».



Quart assalt en pocs mesos

El d'aquest diumenge és el quart robatori violent que comet un grup d'encaputxats en aquesta zona amb tan sols tres mesos de diferència.

El primer que va transcendir va ser el 8 de juliol al nucli d'Estanyol. En aquest cas, quatre homes armats i amb la cara tapada van entrar a robar a l'Estanc Nou d'Estanyol, Els lladres van amenaçar i lligar el matrimoni i van robar-los diners i joies.

L'altre assalt violent que ha tingut lloc aquest estiu al poble es remunta al 27 de juliol Vilanna, nucli de població de Bescanó. Van atacar la família i a l'empresari Lluís Rocasalva amb una pistola i una barra de ferro. En aquesta ocasió, van endur-se diners i dos televisors. I a finals d'agost cinc encaputxats van retenir un empresari i la seva família, propietaris de la Cresta. Van obligar la mare a entregar els diners i joies i els pares van quedar ferits lleus.