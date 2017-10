Cau un grup per estafar i blanquejar més de 31 milions amb empreses fictícies

La Guàrdia Civil ha desmantellat un grup criminal que estava assentat entre Girona i Barcelona. I que va arribar a blanquejar i estafar més de 31 milions d'euros.

Els agents han imputat quatre persones per delictes contra la hisenda pública, blanqueig de capitals, falsedat documental i estafa.

Segons la policia, els investigats haurien utilitzat fins a 18 persones com a testaferros per cometre els delictes.

L'operació policial es remunta a l'any 2015 i i es va explotar, sota el nom d'Operació Residencial aquest 27 de setembre passat i va imputar quatre persones.



Els agents quan van començar a investigar sabien que un grup criminal situat entre Girona i Barcelona estaria utilitzant un entramat empresarial de més de 20 empreses per estafar a Hisenda.

Entre aquestes companyies n'hi ha de compra venda de vehicles, gestories, immobiliàries entre altres. I a més, majoritàriament inactives i amb seus socials falses, en les quals posaven testaferros com a administradors.



Comptes bancaris a nom de menors

Per a això els investigats simulaven transaccions comercials fictícies emetent factures falses per defraudar l'IVA.

A més, per evitar ésser enxampats enviaven diners a l'Argentina però sempre, per sota dels 3.000 euros. I a més, utilitzaven comptes bancaris a nom de menors per sol·licitar crèdits bancaris que posteriorment no retornaven.

Els agents van arribar a descobrir que l'organització havia aconseguit entre estafes, blanqueig de capitals i frau a la Hisenda Pública 31,1 milions d'euros.

La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners, punt on la Guàrdia Civil ha lliurat les diligències instruïdes.