L'empresa Válida sin barreras renova el patrocini de la secció esportiva de Mifas

L'empresa Válida sin barreras ha renovat el patrocini de la secció d'esport adaptat de l'associació Mifas per a la temporada 2017-2018 i es concreta en suport econòmic.

El gerent de Válida sin barreras, Francesc Nonó, i el president de Grup Mifas, Albert Carbonell, dilluns van signar el conveni amb el que, per sisè any consecutiu, l'empresa patrocina la Secció Esportiva de l'entitat: el bàsquet en cadira de rodes i la boccia, una disciplina paralímpica practicada per persones amb paràlisis cerebral o discapacitat física severa.

Aquesta temporada, Válida sin barreras CB Mifas, l'equip de bàsquet en cadira de rodes de l'entitat, disputarà a la Segona Divisió de la Lliga Espanyola, competició que s'iniciarà el mes de novembre i en què hi participen sis equips d'arreu d'Espanya. La formació participa també a la Lliga Catalana Nivell 1, amb 5 equips catalans.