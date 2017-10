Olot obrirà el restaurant del volcà Montsacopa a finals de mes

El regidor de Promoció Municipal de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vayreda (PDeCAT), ahir va apuntar que l'obertura del restaurant del cim del volcà Montsacopa tindrà lloc a finals d'aquest mes.

La previsió inicial era que el restaurant estigués activat al setembre o com a molt tard per les Fires de Sant Lluc, que tindran lloc aquest cap de setmana. Això no obstant, la pujada al cim dels serveis d'aigua, gas, electricitat i fibra òptica ho ha endarrerit.

Capacitat per a 40 persones

En tot cas, l'establiment serà una realitat en els dies forts de la tardor, primers de novembre, quan el nombre de visitants a la comarca arriba al nombre més alt. El restaurant tindrà capacitat per unes 40 persones. Disposarà d'un dels millors miradors sobre la ciutat. Hi ha la idea que sigui un aparador de la cuina volcànica.

L'Ajuntament també preveu que sigui una àrea de serveis i serveixi per al control del lloc.