Els passatgers a l'aeroport de Girona pugen un 27% al setembre

L'aeroport de Girona s'acosta cada cop més a l'objectiu de transportar dos milions de passatgers anuals. Tot i que a finals d'octubre s'entri en temporada d'hivern, amb les darreres dades que ha donat a conèixer Aena la infraestructura de Vilobí d'Onyar (Selva) en faria prou amb 340.000 viatgers més per assolir aquesta xifra. El mes de setembre ha tornat a suposar un ascens del nombre d'usuaris. En concret, per l'aeroport gironí hi han passat 254.348 passatgers, un 27,3% més que al 2016. Una vegada més, el gruix dels viatgers es mou amb la companyia irlandesa Ryanair (171.830 passatgers) seguida a distància de Jet2.com (al setembre aquest operador n'ha transportat 29.553, un miler més que a l'agost). L'increment de visitants es produeix sense que el trànsit aeri augmenti, cosa que demostra que els avions van més plens. El nombre d'operacions al setembre a Vilobí va ser de 1.885 aterratges i enlairaments, un 0,9% més que el mateix mes de l'any passat.