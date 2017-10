El Pla de l´Estany vol acabar amb els residus voluminosos a la via pública

L'abocament de residus voluminosos a la via pública i en llocs que no estan autoritzats ha portat el Consell Comarcal del Pla de l'Estany a posar en marxa una nova campanya sobre la recollida de trastos vells, mobles i altres tipus d'andròmines. Les multes per llençar aquest tipus de residus allà on no toca pot comportar multes de fins a 300 euros.

Les mostres d'incivisme es repeteixen i es reparteixen per la comarca, amb casos especialment cridaners com el d'un sofà que algú va llençar davant del camp de futbol vell de Banyoles ara fa un any, el setembre de 2016. Tal com el regidor de la Via pública va explicar en el seu moment, l'abocament de residus voluminosos en aquest punt de la ciutat no és un fet excepcional.

Ara, el Consell comarcal recorda que els residus voluminosos són aquelles deixalles que es generen a les llars que no es poden dipositar en els contenidors del carrer i són difícils de transportar fins a les deixalleries, com per exemple, matalassos, catifes, mobles, trastos vells i electrodomèstics; ni tampoc pots de pintura i altres deixalles amb risc de contaminació. L'ens comarcal informa dels llocs, els dies i les hores de recollida dels residus voluminosos.