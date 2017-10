Porqueres tira endavant un paquet de projectes valorats en 330.133 euros

L'Ajuntament de Porqueres (Pla de l'Estany) ha aprovat projectes de millora de la via pública, d'ampliació d'equipaments municipals i memòries valorades per a diferents projectes de serveis valorats, tots ells, en 330.133,28 euros. El gruix d'aquests diners són per a la millora de carrers i per a ampliar el centre de dia de la gent gran i la minideixalleria.

El pressupost més elevat puja a 147.605,90 euros i es correspon al reforç del paviment de diversos carrers de Porqueres, un projecte que l'últim ple municipal –celebrat el 4 d'octubre– va aprovar definitivament.

Des del punt de vista de la quantia econòmica, també destaca l'ampliació del Centre de serveis de dia per a la gent gran, pressupostada en 101.335,52 euros, una obra de la que el ple en va aprovar el projecte bàsic i executiu de forma inicial.

D'altra banda, la mateixa sessió plenària va aprovar la memòria valorada de tres projectes que estan directament relacionats amb la millora de serveis o d'espais públics.

Es tracta de l'ampliació de la minideixalleria, que està pressupostada en 31.250,83 euros; de l'arranjament del camí de Cal Veler, que té un cost d'execució de 15.622,99 euros; i del reforç del paviment del camí d'accés a la urbanització Casellas Davall, uns treballs que estan valorats en 34.318,04 euros –totes les partides inclouen l'IVA.



Aprovat el Pla Local de Joventut

Més enllà de l'execució d'obres, o els tràmits previs per fer-les, l'Ajuntament –governat pel grup Independents de Porqueres– també va donar el vistiplau al Pla Local de Joventut des d'aquest any i fins al 2019.

Al mateix temps, el ple municipal va aprovar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica per a implantacre la recollida porta a porta dels residus municipals; alhora que va acordar incorporar-se a l'Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta.