El preavís de sequera a Catalunya posa en alerta les comarques gironines

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha incrementat la producció de la dessalinitzadora de Blanes després d'activar el nivell de preavís de sequera a Catalunya.

Aquest equipament situat a la província de la Selva està funcionant al 25% per garantir sobretot les demandes de la zona del nord del Maresme i sud de la Selva, i poder fer front a la sobreexplotació de l'aqüífer de la Tordera. A més, la planta està connectada amb la potabilitzadora del Ter per aportar aigua al sistema Ter-Llobregat en cas de necessitat.

Aquesta notícia ha posat també en alerta les comarques gironines, on els embassaments es troben lleugerament per sobre de la meitat de la seva capacitat total. Avui, els embassaments de conques internes estan al voltant del 55% (380 hm3), el Sistema Ter-Llobregat es troba en un 57,1% (345 hm3) i finalment Darnius Boadella se situa en un 38,7% (23,7 hm3).

Fa un any, aquestes mateixes xifres estaven lleugerament per sota del que estan actualment amb conques internes al 53% (371 hm3), sistema Ter-Llobregat al 56% (352 hm3) i Darnius Boadella al 35% (21 hm3). Malgrat aquests resultats, cal tenir en compte que el nivell d'aigua embassada està per sota de la mitjana dels últims 5 i 10 anys.



El Prat de Llobregat, també

La de Blanes no és l'única dessalinitzadora que ha incrementat la seva producció. Així, el segon equipament català d'aquest tipus, situat al Prat de Llobregat, està funcionant al 10% i està al 30% de la seva capacitat.

Amb els volums actuals, des de l'ACA s'ha explicat que es poden garantir les demandes fins a final d'any i principis del pròxim, encara que també confien que amb la tardor i la primavera, les èpoques que sol ploure més, es puguin recarregar els embassaments. El mes de setembre va descarregar pluges intenses però intermitents.

També s'estan aplicant mesures d'optimització dels recursos als embassaments i mesures d'estalvi i eficiència, davant un any que està resultant hidrològicament més sec d'allò habitual.

De moment, no obstant això, s'ha decidit aplicar el Pla de Sequera, que estableix que quan les reserves baixen del 60% s'activa la prealerta i les plantes dessalinitzadores augmenten el seu rendiment. Aquest pla no té efectes directes per als usuaris de la ciutadania, mentre que si les reserves baixessin del 50% es decretaria un nivell superior, el d'alerta.

Quan els embassaments baixen del 25% es decreta l'estat d'excepcionalitat, que ja ocasionaria efectes a les persones, mentre que per sota del 20% es decretaria la situació d'emergència, un extrem que l'Agència Catalana de l'Aigua considera molt improbable.