El Trueta adequa un dels quiròfans per fer radioteràpia durant la cirurgia

L'hospital Josep Trueta de Girona ha adequat un dels seus quiròfans per poder fer radioteràpia durant la cirurgia de càncer de mama en un grup de pacients seleccionades amb criteris clínics. Durant l'estiu, l'hospital gironí ha emplomat un dels nou quiròfans destinats a la cirurgia programada per poder-hi fer radioteràpia intraoperatòria. A partir d'ara podrà aplicar la radioteràpia durant l'operació quirúrgica, un cop extirpat el tumor de mama, estalviant a la pacient el tractament de radioteràpia externa posterior.

L'obra s'ha realitzat durant els mesos d'estiu, aprofitant la reorganització de l'activitat quirúrgica. A part de revestir de plom les parets de la sala quirúrgica número 2 també s'han fet altres millores a la mateixa sala i a la 3, com ara la instal·lació de portes automàtiques i l'optimització de la il·luminació. Igualment, s'han fet altres actuacions en espais annexos, com vestidors i dutxes.

Aquestes obres completen els treballs de millora a l'àrea quirúrgica que es van iniciar l'any 2014 i que s'han anat fent de manera gradual. Tots aquests treballs hauran suposat una inversió d'uns 600.000 euros a l'àrea quirúrgica.

Es va començar amb el canvi dels terres de les sales quirúrgiques i la climatització dels quiròfans 5, 6, 7 i 8, que va repercutir en una millora en la climatització de la resta de quiròfans. També es van posar portes automatitzades als quiròfans 5 i 6.

El 2015 es van fer millores a l'àrea de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) i es van canviar els ascensors que connecten les urgències amb l'àrea quirúrgica i la sala de parts. El 2016 es va acabar l'actuació de millora als quiròfans 7 i 8 i durant aquest darrer estiu, a més dels treballs que ja s'han comentat, també s'ha substitut el muntacàrregues del bloc quirúrgic per un de nou.



Cinc quiròfans més

La previsió és que ens els propers anys el bloc quirúrgic creixi amb cinc quiròfans més. Al febrer ja va a sortir a licitació pública la redacció del projecte d'ampliació de l'àrea quirúrgica i de l'hospital de dia oncològic del Trueta per un import de 519.413, 40 i ara està a punt de fer-se efectiva.

El projecte preveu que el centre es doti de cinc sales quirúrgiques més, de totes les àrees de suport necessàries per assumir l'increment d'activitat previsible, i de 20 punts assistencials més que ara a l'hospital de dia oncològic.

L'ampliació de l'edifici es faria elevant dos pisos més per sobre de l'actual edifici de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), de manera que el primer pis acolliria l'hospital de dia oncològic i el segon l'ampliació dels quiròfans, que quedarien connectats a l'àrea quirúrgica que hi ha actualment.

Amb aquests treballs, el Trueta disposarà de 16 quiròfans, de 21 a 26 punts de reanimació, de 21 a 26 espais a la Unitat de Reanimació Postanestèsica, i de deu places de CMA.

L'ampliació serà clau per a poder incrementar l'activitat del bloc quirúrgic actual per cobrir la demanda cada cop més gran d'activitat quirúrgica oncològica i d'alta tecnologia, i complir amb els terminis establerts pel Servei CAtalà de la Salut per a la cirurgia no oncològica, destaquen des del centre.