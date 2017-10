Bianya reclama una passarel·la a l'N-260

Segons ha explicat, la resposta de Foment ha estat afirmativa, però supeditada a la disponibilitat econòmica.

Reixach ha explicat que ara les persones que volen anar a peu del nucli de Llocalou fins al de la Canya han de travessar un pont ubicat sobre la riera de Riudaura. El problema està en el fet que el pont és estret i Foment hi ha posat un senyal de prohibit el pas de vianants per evitar perills. Com que està prohibit passar-hi, la policia multa els vianants que desobeïxen el senyal.

L'Ajuntament demana una passarel·la alternativa per a vianants, perquè si bé existeix una passera, aquesta quan plou queda coberta per l'aigua.

L'alcalde ha recordat que el problema deriva de quan Foment es va fer càrrec de la carretera N-260 per motiu de l'obertura de les autovies de la Generalitat. Llavors, segons ell, van posar-hi una barana molt alta que dificultava el pas dels vianants.

A més de la passarel·la, Foment ha reclamat una rotonda a l'Hostalnou i l'eliminació de les corbes perilloses que hi ha en el pas de la carretera pel terme de Bianya.