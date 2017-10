La Costa Brava s'obre als vaixells de gran eslora

Una nova marca, la Costa Brava Yacht Ports, promocionarà els ports gironins i el litoral gironí a la indústria nàutica de grans eslores. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat i president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, va presentar la marca ahir, al Saló Nàutic Internacional de Barcelona, on va afirmar que el projecte dona «noves oportunitats econòmiques i de promoció turística aprofitant les infraestructures portuàries».

Tal com va informar Ports de la Generalitat, Costa Brava Yacht Ports és una iniciativa dels sectors públic i privat per diversificar les activitats portuàries i sumar esforços per captar i atreure el mercat dels iots a la costa gironina. A més de Ports, el projecte engloba el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, els ajuntaments de Palamós, Roses, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí.

Pel que fa a l'impacte econòmic d'aquesta activitat, el president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, va comentar que el sector «calcula que un megaiot es gasta anualment un 10% del valor del vaixell en manteniment». Font va posar l'exemple d'un vaixell de 30 metres d'eslora: «fa una despesa d'entre 1.000 i 2.000 euros per dia, ocupa directament entre tres i cinc persones i genera ocupació indirecta amb els serveis que demana a la destinació».

La marca Costa Brava Yacht Ports sorgeix a partir de la col·laboració institucional amb la marca Costa Brava Cruise Ports, iniciada el 2012. Ara, per promoure la marca Costa Brava Yacht Ports, s'ha fixat un Pla d'accions anual per donar a conèixer la marca a les companyies del mercat nàutic de grans eslores. El Pla inclou la participació en les principals fires i esdeveniments del sector i el catàleg promocional, entre altres. Al Saló Nàutic també s'ha presentat un catàleg específic amb informació sobre la costa gironina, els atractius turístics i detalls de les instal·lacions portuàries.