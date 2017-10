Escullen el jurat popular que jutjarà els acusats del doble crim de Bordils

La primera sessió del judici contra dos homes per un doble crim a Bordils va començar ahir amb l'elecció del jurat popular. Malgrat que durant la mateixa jornada havien de tenir lloc les al·legacions prèvies del fiscal, les acusacions particulars i les defenses, aquestes no es van dur a terme finalment i van quedar postposades fins al pròxim dilluns. El judici es reprendrà llavors en aquest punt, seguit de les declaracions de diferents testimonis.

Els acusats declararan el dimarts, juntament amb la pericial, en un judici que s'allargarà durant diversos dies. Els presumptes autors d'haver matat a trets dues víctimes el 9 de desembre del 2014 s'enfronten a penes de fins a 48 anys de presó. Aquesta és la demanda de l'acusació particular, ja que per part de la fiscalia es demanen 15 anys de presó per a l'autor material del crim, i 1 any i mig per a l'altre home, al qual se l'acusa d'encobriment.