Estafen més de 31 milions amb transaccions falses i frau fiscal

La Guàrdia Civil de Girona ha desmantellat un grup criminal que estava assentat entre Girona i Barcelona. Aquesta banda va arribar a blanquejar i va estafar més de 31 milions d'euros a Hisenda.



Comptes a nom de menors

Per tal de cometre la defraudació, els investigats simulaven transaccions comercials fictícies. Per aconseguir-ho emetien factures falses i així defraudaven l'IVA.

A més, per evitar ser enxampats enviaven diners a l'Argentina, però sempre per sota dels 3.000 euros. I també utilitzaven comptes bancaris a nom de menors d'edat per sol·licitar crèdits bancaris que després no retornaven.

Els agents van arribar a descobrir que l'organització havia aconseguit entre estafes, blanqueig de capitals i frau a la Hisenda Pública fins a 31,1 milions d'euros.

La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners, punt on la Guàrdia Civil ha lliurat les diligències instruïdes.