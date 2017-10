Alguns establiments gironins han decidit obrir el negoci aquest 12-O. A Olot, la meitat dels comerços ho han fet aprofitant que tenien un permís especial de l'Ajuntament per obrir aquest dia. Era una forma de compensar l'aturada de fa uns dies. El sentiment, general, però, és que també és una manera de protestar per la situació política que es viu a Catalunya després del Referèndum i tot el que ha passat després, tal com admetia un dels placers del Mercat de la Plaça. "Hem obert el negoci perquè no tenim res a celebrar; volem protestar pel que està passant a nivell polític". A altres indrets, com ara Banyoles, els establiments no podien obrir perquè aquest dia no estava inclòs al calendari de festius. Malgrat tot, un 30% de les botigues del centre han aixecat la persiana. Alguns d'ells també admetien que ho han decidit a títol individual pel context polític actual. "No crec que sigui un bon moment per celebrar el dia de la hispanitat", admetia un comerciant.