La recaptació de la cinquena Oncotrail arriba als 230.000 euros

La recaptació de la cinquena edició de l'Oncotrail, la cursa solidària que va organitzar el cap de setmana passat la Fundació Oncolliga Girona a Palafrugell, ja ha arribat als 230.000 euros i encara pot continuar creixent. Actualment, la prova solidària ha acumulat 229.500 euros per a la lluita contra el càncer gràcies a les donacions fetes pels 196 equips participants, però pot anar a més, ja que en les properes setmanes encara es poden fer aportacions a través del web de l'Oncotrail.

Els diners es recullen gràcies als donatius que fan els equips, que han d'aportar com a mínim 1.000 euros per formació, tot i que molts acaben superant aquesta quantitat. És la primera vegada que aquesta prova, que destina els diners sobretot a les necessitats dels hospitals gironins i la investigació de la malaltia, supera els 200.000 euros.

La cursa, amb sortida i arribada a Palafrugell, va reunir dissabte passat 1.584 participants a la plaça de Can Mario per prendre la sortida de la prova, que és possible gràcies a la col·laboració d'uns 500 voluntaris.

La participació en aquesta cinquena edició de la prova ha superat totes les expectatives dels organitzadors: un total de 198 equips inscrits, dels quals 196 van prendre la sortida (l'any 2016 van ser 138 i el 2015, 78).

Tot i que la cursa no és competitiva, alguns equips es preparen a fons per participar-hi i fer un bon temps. Així, l'equip Traginers va ser el primer a creuar la línia de meta, amb un temps de 09:22:21.

En segon lloc va arribar Audi Autopodium Team, amb un temps de 09:28:20, i el tercer i quart lloc de la classificació va ser per a dos equips de Palafrugell: AEP-CAP (09:31:40) i AEP KEEP CALM (09:34:55).

Pel que fa a les dones, el primer equip a creuar la meta va ser l'Institut d'Oftalmologia Clínica Girona - Trail Running Girona, amb un temps de 12:09:48. Van quedar en 32a posició en la classificació general.

La procedència dels corredors era ben variada i a més de participants d'arreu de les comarques gironines aquest any n'hi ha hagut també de diverses poblacions de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Lleida, a més de gent de Mallorca, València, Madrid i Sevilla.

En aquesta edició també hi van prendre part dos equips formats per corredors de les comarques del Vallespir i el Rosselló, a la Catalunya Nord.

Sota el lema «Suma't al repte», l'Oncotrail proposava un itinerari circular amb sortida i arribada a Palafrugell, amb algun petit canvi en el recorregut respecte a anys anteriors. El recorregut va portar els participants a passar per camins de ronda de la Costa Brava i les Gavarres.

El repte consistia a recórrer els 100 quilòmetres de l'itinerari en un temps màxim de 30 hores, passant per deu punts de control i avituallament.

Com cada any, la cursa no tenia caràcter competitiu i els participants la van poder fer corrent o caminant, amb un únic requisit: que sempre hi hagués quatre integrants en marxa.