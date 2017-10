Uns 60 afectats per la repressió de l'1-O ja han donat poders a advocats perquè els representin

Una seixantena d'afectats per la repressió policial de l'1 d'octubre s'han acostat aquest divendres al Palau de Justícia de Girona, per tal de donar els poders als advocats i procuradors voluntaris perquè els representin. Es tracta d'un tràmit tècnic però imprescindible, per tal que la querella col·lectiva –que agrupa més d'un centenar de denúncies– tiri endavant. Durant tot el matí, dos lletrats han estat recollint i confirmant les dades dels afectats que van voler que els representessin. Un cop complert aquest tràmit, els denunciants reben un document on se'ls assigna un procurador que els assisteix durant la causa. Un dels advocats voluntaris l'Albert Carreras ha explicat que la querella es presentarà la setmana que ve, i que un cop entrada demanaran diligències d'investigació per poder concretar els delictes i els querellats.