Bancs de boira dificulten el trànsit a diverses carreteres gironines

Diversos sectors del prelitoral gironí s'han aixecat aquest matí amb bancs de boira que han reduït notablement la visibilitat a diverses carreteres gironines.





Avuí ens hem llevat amb boira intensa. Extremeu les precaucions , i consulteu l'estat de les carreteres.https://t.co/AUjoBdQ0a5 pic.twitter.com/30gwKFusrK — Policia de Salt (@PoliciadeSalt) October 13, 2017

?? En aquests moments, la boira redueix la visibilitat a l'A-2 a la zona del Bruc, a l'AP-7 Maçanet-Borrassà i a l'AP-2 Borges-Lleida. pic.twitter.com/FXVohH9jyV — Trànsit (@transit) 13 de octubre de 2017



Una de les principals vies afectades ha estat l'AP-7 que, al seu pas per les comarques gironines, ha registrat diversos trams on la boira ha dificulta el trànsit de vehicles.El Servei Català de Trànsit recomana extremar la prudència i moderar la velocitat en les vies afectades per aquest tipus d'inclemències meteorològiques.