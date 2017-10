Un camió bolcat talla l'AP-7 en sentit nord a Viladasens

L'AP-7 està tallada a Viladasens en sentit nord per un camió bolcat. L'accident s'ha produït a les 07.10 h d'aquest matí quan el vehicle ha bolcat i ha quedat creuat al mig de la via. El conductor, que havia quedat atrapat a l'interior de la cabina del camió, ha estat excarcerat pels Bombers.

En aquests moments, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen per retirar el vehicle de la via i els Mossos d'Esquadra desvien el trànsit cap a l'N-II per la sortida de Vilademuls.