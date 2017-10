La Costa Brava, entre les destinacions amb més apartaments amics dels animals

La Costa Brava se situa com una de les destinacions de l'Estat amb més apartaments turístics disposats a acollir mascotes. Roses, Empuriabrava i Lloret formen part de la llista de deu destinacions de l'Estat amb més oferta d'allotjament petfriendly, segons un estudi elaborat per la plataforma Apartum, que les col·loca en el lloc 4, 6 i 8, respectivament. Encapçala aquesta llista, amb 1.642 apartaments, la ciutat de Barcelona; seguida de Madrid, amb 550 allotjaments, i Calp, a Alacant, amb 533.

L'estudi del comparador de preus d'apartaments apunta que el nombre de persones que viatja amb les mascotes s'ha incrementat en els darrers anys, i que per satisfer la demanda d'aquest segment de públic, l'oferta turística ha anat creixent en els darrers anys.

Segons l'informe, l'any passat el 8,5% dels apartaments turístics de tot l'Estat són amics dels animals, mentre que aquest any la xifra ha crescut fins a situar-se en el 9,7% del total.

Així, en aquesta plataforma hi ha actualment més de 156.000 apartaments que accepten animals de companyia, el que representa un 14% més que un any enrere.

Segons destaquen els autors de l'estudi, per als amos de mascotes un dels filtres més utilitzats a l'hora de buscar on passaran les vacanes és el dels apartaments que accepten animals, per sobre d'altres com el preu o que tiguin una ubicació cèntrica.