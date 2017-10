La Fira de Sant Lluc manté les activitats al centre d´Olot

El municipi d´Olot celebra aquest cap de setmana la festivitat de Sant Lluc, patró dels artistes. La principal novetat d´enguany és l´entrena de diferents ubicacions que acolliran les activitats que es duran a terme aquests dies. La Fira data de l'any 1315 i el seu origen va ser la ramaderia, vinculada als moviments transhumants dels ramats. En l´actualitat és una fira de caràcter multisectorial i se celebra al centre d´Olot, amb més de 130 activitats complementàries.

Una d´elles és el Mercat d´artesania que, degut a les obres de remodelació del Firal, canviarà d´ubicació i s´instal·larà al carrer dels Sastres. Les activitats familiars de Sant Lluc també tindran un nou escenari. Dissabte a la tarda, a la plaça Campdenmàs, hi haurà el concert de Damàris Gelabert. I diumenge, al mateix espai, el grup de Parranda oferirà l´espectacle Gresca Fresca.

Enguany, la Fira de Sant Lluc incorpora noves activitats. És el cas de la fira de col·leccionisme de figures de Playmobil, que s´ha afegit a la programació. Una altra de les noves activitats és el primer ral·li de cotxes elèctrics, que tindrà lloc demà a Olot. La cursa sortirà a partir de les 11 del matí de la platja de Mataró i la previsió és que les vehicles arribin a 2/4 d´1 del migdia a l´avinguda Santa Coloma, a l´altura del Parc Nou, d´Olot. Allà els esperaran els participants en la marxa de bicicletes de Sant Lluc. La idea és que els cotxes i els ciclistes facin una marxa reivindicativa dels vehicles ecològics que recorrerà diferents carrers d´Olot amb punt final al passeig de la Muralla.

Pel que fa a la resta de programació, es manté la 8a Fira del Vehicle d'Ocasió al Firalet, la Fira del Disc a les voltes de la plaça Clarà i la Fira d'Entitats a la plaça Major, que comptarà amb la participació d'una vintena d'entitats i associacions de la comarca. També hi haurà una trobada gegantera i cercavila organitzada per Almogàvers Garrotxins per commemorar el 20è aniversari de la penya i la trobada de puntaires organitzada per Òmnium Garrotxa.

A més, aquest cap de setmana l´entrada al Museu de la Garrotxa, al Museu dels Sants i al Museu dels Volcans serà gratuïta en l´horari habitual de visita. A més, dissabte s´oferirà una visita guiada per redescobrir el Museu de la Gar­rotxa, després de la reforma que es va fer a principis d´any, i per veure el nou discurs expositiu, adaptat al segle XXI.



La fira ramadera

El gran atractiu de la festa és la Fira Ramadera, que tindrà lloc el proper dimecres 18 d´octubre. La jornada tornarà a celebrar-se a la plaça de braus. A l´interior i al costat de la plaça, s'hi podrà veure bestiar boví, oví, cabrum i equí, a més d'una exposició agrícola i forestal i parades relacionades amb el món agrícola. El mateix dia al sector del Firalet, a la plaça Balmes i als carrers adjacents hi haurà el mercat extraordinari de roba.

Tota la programació de la Fira de Sant Lluc d'Olot



Dissabte 14 d´octubre

10.00 a 20.00 h ? Exposició de fotografies d´Olot (anys 60-90)

L plaça major

09.00 a 14.00 h ? Mercat de col·leccionisme i andròmines

L plaça del mig

10.00 h ? Fem el cafè amb les entitats, espai de debat i reflexió

L plaça major

10.00 a 20.30 h ? 62a Fira del Dibuix d´Olot L plaça josep clarà

10.00 a 20.00 h ? 8a Fira del Vehicle d´Ocasió L firalet

10.00 a 20.00 h ? Mercat d´artesania L carrer del sastre i plaça de campdenmàs

10.00 a 20.00 h ? Fira de Col·leccionisme Playmobil

L plaça del mig

10.00 a 20.00 h ? Passejades en poni

L església de sant esteve

10.00 a 20.00 h ? Passejades en burro

L plaça de josep clarà

10.00 a 21.00 h ? Atraccions infantils

L passeig de la muralla

10.00 a 13.00 h ? Olot Dibuixa amb Urban Sketchers per diferents indrets de la ciutat L sortida a la plaça josep clarà

11.00 a 13.00 h ? Espai artístic amb retrats, pintacares i tatuatges

L església de sant esteve

11.00 a 13.00 h ? Topteam Fight & Fitness, exhibició d´Arts Marcials per a nens i adults L davant del mercat

11.00 a 14.00 h ? Olot Dibuixa amb l´il·lustrador Asis Percales

L carpa de la plaça josep clarà

11.00 a 13.00 h ? Tallers per dibuixar L carpa de la plaça josep clarà

11.00 a 20.30 h ? Dibuixa lliurement El Gran Bodegó L carpa de la plaça josep clarà

11.30 h ? Bicicletada per a la mobilitat sostenible

L plaça major

11.30 h ? Olot Dibuixa amb l´intervenció de Sandy, una artista i educadora de justícia social en les arts de Colorado

L carpa de la plaça josep clarà

12.00 h ? Visita guiada a la reforma del Museu de la Garrotxa L museu de la garrotxa

12.00 h ? Taller de castells

L plaça major

12.15 h ? Rebuda del Rally de vehicles elèctrics L aparcament parc nou d´olot

12.30 h ? Trobada de les pubilles i hereus optants als títols de la comarca de la Garrotxa

L plaça major

13.00 h ? Marxa conjunta de bicicletes i vehicles ecològics

L sortida del parc nou

13.00 h ? Exhibició i taller de country L plaça major

16.00 a 17.30 h ? Xup-xup d´economia i ecologia

L plaça major

16.00 a 19.00 h ? Olot Dibuixa amb l´il·lustrador Asis Percales L carpa de la plaça josep clarà

17.00 a 19.00 h ? Espai artístic amb retrats, pintacares i tatuatges L església de sant esteve

17.30 a 19.30 h ? Tallers per dibuixar L carpa de la plaça josep clarà

17.00 a 19.00 h ? Fira de col·leccionisme Playmobil i tallers de creativitat

L plaça del mig

17.00 h ? Concert de Dàmaris Gelabert L plaça de campdenmàs

17.00 h ? Trobada gegantera i plantada de gegants

L plaça del carme

18.00 h ? Actuació castellera

L plaça d´esteve ferrer

18.00 h ? «Creences i religions: llibertat, diversitat i conflicte» L museu dels sants

18.15 h ?Cercavila popular 20 anys Almogàvers garrotxins

L inici a la plaça del carme

18.15 h ? Actuació de grups de ball i cor L plaça major

19.00 h ? Exhibició de capoeira

L plaça major

19.00 h ? Desfilada de moda d´articles d´hivern

L casal marià

19.00 h ? Subhasta d´art àmbit Sant Lluc L sala d´exposicions

20.00 h ? Actuació del Mag Marc L plaça major

20.00 h ? Teatre amb «Enric IV» de William Shakespeare a càrrec de Disset Catorze

L teatre principal d´olot P 10 €



Diumenge 15 d´octubre

10.00 a 20.00 h ? Exposició de fotografies d´Olot (anys 60-90) L plaça major

09.00 a 12.00 h ? Activitats artístiques a l´aire lliure

L davant àmbit sant lluc i als paratges de la moixina

10.00 h ? Tres en ratlla humà L plaça major

10.00 a 20.00 h ? 8a Fira del vehicle d´ocasió L firalet

10.00 a 20.00 h ? Fira del col·leccionisme Playmobil

L plaça del mig

10.00 a 20.00 h ? Mercat d´artesania L carrer del sastre i plaça de campdenmàs

10.00 a 20.00 h ? Passejades en poni L església de sant esteve

10.00 a 20.00 h ? Passejades en burro L plaça josep clarà

10.00 a 20.00 h ? Atraccions infantils L passeig de la muralla

10.00 h ? Tractorada

L sortida del firal

10.00 a 14.00 h ? Trobada de puntaires L plaça major

11.00 a 13.00 h ? Espai artístic: retrats, pntacares i tatuatges L església de sant esteve

11.00 a 13.00 h ? Fira del col·leccionisme playmobil i tallers de creativitat

L plaça del mig

11.00 h ? Espectacle infantil i familiar «Gresca fresca» amb De Parranda

L plaça de campdenmàs

11.00 h ? Exhibició de gimnàstica L plaça major

11.00 h ? Ofrena al monument de Lluís Companys d´Olot

11.00 h ? Visita guiada al Museu dels Volcans L museu

11.30 a 12.30 h ? Masterclass d´Àlex Nogué

12.00 h ? «Insectes i aranyes: una mirada al món dels més menuts» L museu dels volcans

12.00 h ? Breu història d´Olot

L can trincheria

12.00 h ? Lectura d´endevinalles L plaça major

12.30 h ? Xerrada taller la joguina educativa L plaça major

14.00 h ? Dinar popular

L plaça de la pia almoina

17.00 h ? Balls a la plaça amb música en directe L plaça major

17.00 a 19.00 h ? Espai artístic: retrats, pntacares i tatuatges L església de sant esteve

17.00 a 19.00 h ? Fira del col·leccionisme playmobil i tallers de creativitat

L plaça del mig

18.00 h ? Memòries de la fira del dibuix d´Olot

18.00 h ? Festa àmbit Sant Lluc

L àmbit sant lluc

19.00 h ? Espectacle de cloenda

L plaça major



Dimecres 18 d´octubre

09.00 a 18.00 h ? Mercat extraordinari de roba L plaça balmes i carrers adjacents

09.00 a 15.00 h ? Fira ramadera: exposició de races de boví, oví, cabrum i equí. Exposició i venda de productes agrícoles i forestals

L plaça de braus 10.00 h ? Missa en honor a Sant Lluc L església