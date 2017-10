Un treballador resulta ferit a Celrà en caure del camió de recollida

Un treballador del servei de recollida de deixalles va resultar ferit menys greu en caure ahir al matí del mateix vehicle que el transportava. L'home de 50 anys, segons les informacions facilitades pels cossos de seguretat, hauria caigut de la part posterior del camió que portava a terme la recollida. L'accident va succeir quan passaven cinc minuts de la una de la matinada a la carretera de Juià, 79. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar de manera immediata diferents cossos de seguretat, entre els quals hi havia els Bombers, la Policia Local i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La víctima, que va quedar ferida amb un estat menys greu, va ser traslladada en ambulància a l'hospital Josep Trueta per tal de corroborar que es trobava bé i que no tingués altres tipus de lesions que potser no s'havien trobat en un primer moment.