Més de 300 caps de bestiar a la Fira dels Mulats d´Espinavell

Entre les autoritats, hi havia el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, al mig.

Entre les autoritats, hi havia el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, al mig. DdG

Uns 300 caps de bestiar procedents de 13 explotacions ramaderes van baixar dels prats de Rojà al Vallespir fins a la Fira dels Mulats d'Espinavell.

Els primers animals van travessar el Ritort a 2/4 d'11 del matí i van entrar a les Planes d'Espinavell, on els esperava una gran gentada.

La d'ahir va ser una de les fires més concorregudes que es recorden, per causa del bon temps i el pont del 12 d'octubre.

Durant tot el matí va haver-hi una llarga cua a la parada d'autobusos de Molló, d'on sortia el servei de bus gratuït de l'Ajuntament de Molló. L'Ajuntament havia habilitat un aparcament amb capacitat per a més de 400 vehicles per tal d'impedir col·lapses a la carretera entre Espinavell i Molló. És un trajecte d'uns 7 quilòmetres que per a molta gent és dur de fer a peu.

Entre el nombrós públic hi havia el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Manso. Rull va definir la fira com una exposició potent del sector primari amb una forta base cultural.

A més de mulats per comprar i vendre, a la fira hi havia 40 parades de productes tradicionals com ara embotits, maquinària agrícola o pastisseria.

Cap a 2/4 d'1 del migdia van tenir lloc els lliuraments de premis als millors exemplars, en les categories d'euga, pollina, semental, parella i escamot. A la tarda, va tenir lloc la tria dels mulats. És a dir, la separació dels pollins de les eugues.

Fa 20 anys, el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya va atorgar a l'Ajuntament de Molló el Diploma Turístic de Catalunya amb motiu de la fira.

Es tracta d'una fira d'origen medieval que ha continuat la unió entre els territoris separats per motiu del Tractat dels Pirineus signat el 1659 entre les monarquies d'Espanya i França.

Així doncs, durant segles els mulats de Molló passen l'estiu a Rojà al Vallespir i tornen a l'octubre per la Fira dels Mulats d'Espinavell.