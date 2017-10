Els cotxes elèctrics arriben a la Fira d'Olot

El guanyador del ral·li de cotxes elèctrics d'Olot va ser el que va gastar menys bateria en el trajecte Mataró-Olot. Els cotxes van arribar al Parc Nou d'Olot al voltant de la una del migdia. Els esperaven desenes d'ecologistes que amb bicicletes van acompanyar els 10 cotxes participants en un recorregut per la fira.

L'esdeveniment estava organitzat per la cooperativa sense ànim de lucre Som Mobilitat i l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa.

La finalitat és defensar la mobilitat sostenible i promoure la cooperativa Som Mobilitat, la qual fa possible el lloguer de cotxes elèctrics a bon preu.

El ral·li de cotxes elèctrics, la Fira de Col·leccionisme de Playmòbil, les exhibicions d'arts marcials i la instal·lació de Sandra Jean Ceas (Faber Residency-Estats Units) a la plaça Clarà van ser algunes de les novetats que ahir es van poder veure en una fira més plena que mai i que avui continua i té en el dimecres, 18 d'octubre, el dia dedicat a l'exposició de bestiar.

La Fira del Dibuix per primera vegada deixava la diada de Sant Lluc (dimecres) per un dissabte, ahir. El resultat va ser que els 70 artistes participants van tenir molts més visitants i també van vendre més. Un altre motiu de l'augment de les vendes va ser l'alta qualitat de les peces exposades.

Com cada any la Fira del Dibuix va tenir actes complementaris. Un d'ells va ser l'Olot Dibuixa amb Urban Sketchers. Els participants van escollir diferents indrets de la ciutat per dibuixar-los i després penjar els dibuixos a Internet. També hi va haver la presència del dissenyador Asis Percales i tallers per dibuixar a la carpa muntada per l'organització a la plaça Clarà.

La Fira de Sant Lluc serveix per presentar els hereus i les pubilles que competiran pels títols de la Garrotxa en el tradicional sopar del restaurant la Deu de principis de novembre. L'acte va tenir lloc als jardins del Consell Comarcal de la Garrotxa i va ser presidit per la consellera comarcal de Cultura, Mònica Boix Pagès.

A les cinc de la tarda, la plaça Capdenmàs estava plena de gent que escoltava el concert de la cantant Dàmaris Gelabert. Es tracta d'una música, compositora i mestra que treballa en llengua catalana. És molt coneguda per les seves cançons de Nadal i de matinades.

La plaça Esteve Ferrer va ser l'escenari de les actuacions castelleres que a Olot solen ser quan el sol tomba i amb les escales de l'església de Sant Esteve com a graderies. La diada d'ahir va ser la de la celebració del vintè aniversari de la penya blaugrana Almogàvers Garrotxins. L'acte principal de l'efemèride va ser una trobada de gegants. Hi havia el gegant Calm i tots els gegants i gegantesses de la rodalia. Van fer una plantada de gegants entre el carrer Major i la plaça del Carme i una cercavila.

Paral·lelament, va tenir lloc una actuació de grups de ball i cor a la plaça Major i una subhasta d'art a la sala Àmbit Sant Lluc.

Durant tot el dia, va haver-hi també el mercat de vehicles d'ocasió al Firalet.