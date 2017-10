La gola del Ter registra més de 62.600 visitants durant els mesos d´estiu

El Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter ha començat a comptar els visitants que rep per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics. Les primeres estadístiques, que comprenen els mesos d'estiu, ja permeten veure allà on es concentra més afluència. Dels quatre punts del parc on s'han fet registres, destaca la gola del Ter com l'indret més massificat, amb 62.6000 visitants entre el 24 de juny i el 24 de setembre, mentre que després vindrien el castell del Montgrí i les Planasses de l'Escala. Segons les dades registrades pels quatre comptadors de visitants, el castell va registrar 30.594 visitants i les Planasses, 29.739. El quart punt analitzat, el puig de la Reina de Torroenna, va rebre 1.182 visitants en els mesos estudiats.

Per estudiar el nombre de visitants, des de fa uns mesos a diferents punts del parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter hi han aparegut quatre estructures petites de fusta. Camuflades en l'entorn per passar desapercebudes, aquestes caixes amaguen comptadors de visitants. Aquesta eina, que s'utilitza ja en altres espais, ha arribat al parc per poder complir amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).

El director de l'espai protegit, Ramon Alturó, recorda que un dels inputs que els va donar la diagnosi de la CETS és que necessitaven «més informació» dels usuaris que tenen. A més, recalca el seu responsable, el parc està fent «molta tasca per recuperar hàbitats de dunes» i els comptadors «ajuden a entendre una mica els efectes de la gent que hi passa».

Tres dels aparells es van instal·lar a principis de març. Són els que hi ha a la gola, al puig de la Reina i a les Planasses. Amb el que es va ubicar al massís del Montgrí, però, va caldre esperar fins al mes de juny. «El del castell havia d'anar ancorat a la roca i vam haver de buscar un sistema alternatiu per fixar-lo», explica Alturó.

El repartiment respon a diferents criteris, com la presència d'espais sensibles o el desconeixement del nombre de visitants a punts en concret. En el cas de la gola del Ter, interessa saber com conviuen les persones amb «un hàbitat sensible com són les dunes», explica el director. El puig de la Reina és també una duna continental «fixada amb pins, que ens interessa perquè és un hàbitat molt sensible», diu Alturó. En el cas del paratge de les Planasses de l'Escala i el castell del Montgrí, paratges on es fan caminades i rutes, el parc vol saber quants visitants passen per aquests espais.

Com que la informació es desglossa per dies i per franges horàries, els comptadors donen informació extra. Per exemple, permeten veure si al parc s'hi fan activitats no declarades. Així, de les 1.182 persones que van pujar al puig de la Reina, 314 ho van fer el diumenge 20 d'agost. Un dia on, teòricament, no s'havia programat res en aquest espai.

Una altra dada curiosa és que el dia de més visitants al castell del Montgrí va ser el 8 d'agost, quan hi van pujar 1.359 persones. «Mirant la informació meteorològica, hem vist que aquell dia estava tapat i llavors la gent en lloc d'anar a la platja va pujar al castell», precisa Alturó. Tot i això, les dades diuen que molts visitants pugen a les hores centrals del dia, a ple sol, a dalt del massís rocós.

Si el nombre de visitants es manté de manera estable, el castell podria ser l'espai protegit més visitat del parc natural, sense comptar les platges.

El nombre d'immersions fixat a les illes Medes és de 60.000 anuals i «s'espera» que aquesta xifra se superi en persones que pugin al massís del Montgrí «malgrat l'esforç físic que suposa», concreta el director.



Més comptadors

Alturó recorda que la diagnosi de la CETS els demanava «sis o set comptadors» i el parc natural té la intenció d'assolir la xifra entre el 2018 i el 2019. Un dels punts on tenen clar que en voldrien posar un és a la zona desurbanitzada de La Pletera.

Tota aquesta informació està ajudant a redibuixar els itineraris del Parc Natural. «Els comptadors ens poden donar idees de cap on es pot redirigir la gent», recalca Alturó. El director creu que cal buscar l'equilibri entre «gaudir de la natura i la seva protecció». Alturó explica que els comptadors donen una «informació molt interessant sobre la tipologia d'usuari» que ha de permetre controlar millor la protecció de l'espai.