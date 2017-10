La rendibilitat del turisme sostenible

Creix l'interès per l'ecoturisme, el turisme que escull un destí perquè és sostenible, segons el darrer Observatori de Turisme Rural de Catalunya que elaboren CETT-UB i el portal especialitzat Escapadarural.com, que per primera vegada dedica un apartat a aquest tipus d'oci responsable amb la natura «perquè és un ninxol de mercat en alça» i, a més, rendible.

De mitjana, els ecoturistes gasten uns 97 euros diaris mentre que la resta de clients del turisme rural ronden els 60 euros per dia, segons les dades de l'informe, que assenyala que es comença a percebre «un principi d'especialització real» al sector del turisme rural, enfocat per exemple a nínxols concrets, com els assistents a esdeveniments, els esportistes o les persones interessades en el món del vi.

La gran majoria, el 93%, dels ecoturistes que s'allotgen en establiments de turisme rural de Catalunya són catalans: el 5% provenen de Girona, el 76% resideixen a Barcelona, el 8% a Tarragona i el 4% a Lleida. El perfil és el d'una persona de 43 anys, el 31% dels quals viatja en família i per això, el 53% prefereix llogar la casa rural completa, tot i que el 17% opta per arrendar habitacions.

Segons les dades de l'observatori, que ha treballat amb una mostra de 891 clients i 164 establiments, el 40% d'aquests ecoturistes fa dos sortides anuals i sis de cada deu prefereix la primavera; la segona opció més escollida, triada pel 45% dels enquestats, és la tardor.



Aposta pel client estranger

Durant la presentació de l'Onservatori del Turisme Rural, la setmana passada, el director general de Turisme, Octavi Bono, va destacar que la internacionalització del sector i la competència dels allotjaments provinents de l'economia col·laborativa són actualment els principals reptes que afronta el sector del turisme rural a Catalunya.

Bono va apuntar que en el període dels darrers tretze anys ha crescut un 212% en el nombre d'establiments de turisme rural a Catalunya, un fenomen que també s'ha reproduït a la resta de l'Estat. L'estudi diu que els usuaris mostren que l'atenció dels propietaris d'allotjament rurals és un dels avantatges en comparació al turisme urbà. Per contra, el principal desavantatge és la necessitat de desplaçar-se lluny de casa i dependre del cotxe.

La motivació principal dels viatgers és gaudir d'una experiència única, segons l'observatori. El tipus de clients disposats a pagar més són les parelles que viatgen soles, seguides de famílies i grups d'amics. La majoria de turistes rurals no solen repetir l'allotjament, però si ho fessin seria (en un 49% dels casos) perquè els ha faltat algun atractiu per visitar a prop de la casa rural. Així mateix, la meitat dels usuaris són potencials prescriptors dels allotjaments que han visitat i tenen tendència a recomanar-los a altres persones del seu entorn social.

Des del punt de vista dels propietaris, valoren que l'atenció personalitzada és un element clau de l'atractiu dels seus establiments. Sobre les reserves, la gran majoria es fan amb més d'un mes de marge sobre la data d'arribada. Tanmateix, més de la meitat d'allotjament no té una base de dades informatitzada dels clients.