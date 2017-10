Alumnes vigilants del «bullying

El Departament d´Ensenyament ha situat l´alumnat en el centre de la lluita contra l´assetjament escolar, un fenomen que s´ha popularitzat amb el terme anglès (bullying) i que, com el màxim responsable de la Conselleria a Girona va admetre el curs passat, és un problema més del dia a dia dels centres educatius. Amb l´objectiu d´erradicar-lo, aquest curs s´estrena el programa #aquiproubullying a 140 escoles i instituts catalans, 9 dels quals de les comarques gironines.

Encara que el projecte implica tota la comunitat educativa, els estudiants hi tenen un paper clau perquè Ensenyament vol que abandonin el paper de testimoni silenciós que, sovint, mantenen davant l´assetjament d´altres companys. Amb aquest propòsit, el nou programa pedagògic preveu la creació de dos tipus d´equips d´alumnes per aconseguir que deixin de ser «observadors passius» i es converteixin en «agents actius». A Primària, el Departament els anomena «Equips X la convivència» i a Secundària, «guaites».

Amb aquesta estratègia, l´administració pretén arribar fins allà on els adults no poden accedir; cosa que implica tant els espais físics –el pati o el gimnàs, per exemple– com els virtuals –les xarxes socials de moda o els grups de WhatsApp.

A Girona, la iniciativa es posarà a prova a les escoles Casa Nostra, de Banyoles; La Salle i Carme Guasch, de Figueres; Guilleries, de Sant Hilari Sacalm; L´Esculapi, de l´Escala; Sant Esteve de Guialbes, de Vilademuls; l´institut escola de Lloret de Mar; i els instituts de Palamós i Ramon Coll i Rodés, també de Lloret.

Els primers implicats

Aquests centres gironins es troben entre els 140 seleccionats per a la primera experiència del projecte #aquiproubullying. Tots cobreixen l´etapa d´ensenyament obligatori –el 65% imparteixen Secundària–, el 75% són públics i la resta, privats concertats. En tots els casos, el 70% dels integrants del Consell Escolar donen suport a la iniciativa, ja que aquesta era una exigència del Departament d´Ensenyament per poder participar en aquesta acció contra el bullying.

Aquest programa d´innovació pedagògica es va crear a l´abril, ja a l´últim trimestre d´un curs en el que van trascendir diversos casos d´assetjament escolar tant a Girona –en una escola pública de Cassà de la Selva i en un col·legi privat concertat de la capital–, com en altres punts de Catalunya i de l´Estat. Per aquest motiu, el curs passat va ser el de la intensificació de les mesures contra el bullying tant per part de l´administració educativa catalana com l´espanyola.

Pel que fa al nou #aquiproubullying, tot i que la prevenció és el seu objectiu principal, Ensenyament també remarca que la detecció i la intervenció immediata són els eixos fonamentals d´aquest projecte que s´allargarà dos cursos. En el tram final, el curs 2018-2019, s´avaluarà l´efectivitat.

A banda de la implicació directa de l´alumnat, el programa determina que cada escola i institut ha de crear un equip de referència que inclogui docents, famílies i personal de l´administració i serveis. A més, el pla de treball preveu formació, l´elaboració d´un projecte propi que s´incorpori tant en el de centre com en la programació anual i que es faci una avaluació inicial, a més d´una memòria final.

Per la seva banda, la Conselleria garantirà formació específica als 140 centres seleccionats, als quals oferirà assessorament i material per poder desenvolupar tant el projecte com les activitats d´innovació que hi estan associades.

Escola i família, de bracet

La preparació dissenyada pel Departamen d´Ensenyament preveu 16 hores de formació per a l´alumnat i 12 per a les famílies, amb continguts comuns perquè la feina feta a l´escola tingui continuïtat a casa. El programa s´estructura en aquests sis blocs temàtics: aproximació al concepte d´assetjament, competències socioemocionals, gestió positiva dels conflictes, detectar i aturar l´assetjament, ús segur de les xarxes socials i, per últim, detectar i aturar el ciberassetjament. Aquesta formació, així com l´assessorament, es farà durant el curs 2017-2018; i es durà a la pràctica en el següent.

Més enllà d´aquests passos, darere d´#aquiproubullying hi ha «el compromís ferm i inequívoc» de les escoles i els instituts que s´hi han implicat –tal com subralla Ensenyament– a «prevenir i aturar l´assetjament escolar».