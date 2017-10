Comença el judici contra els acusats de matar dos homes a Bordils quan volien robar marihuana

El judici contra els dos acusats d'assassinar a trets dos homes a Bordils (Gironès) el 9 de desembre del 2014 ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Girona amb les al·legacions prèvies. El fiscal sosté que les víctimes van anar al mas Pibernat a robar marihuana. Segons la seva tesi, un dels dos lladres va morir de forma "accidental" quan, durant un forcejament, es va disparar una escopeta. A l'altre, però, indica que el principal acusat el va "executar" per "venjança" quan ja fugia del lloc del crim. Per això, demana 15 anys de presó per assassinat per a un dels processats i 1 any i 6 mesos per a l'altre per encobriment. Les tres acusacions particulars, en canvi, consideren que tots dos són "coautors" de dos delictes d'assassinat i dos de tinença il·lícita d'armes i volen que els condemnin a 48 anys de presó cadascun. Les defenses demanen l'absolució perquè sostenen que van actuar en legítima defensa o amb por insuperable.