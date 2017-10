Les cooperatives gironines tenen majoria de dones treballadores però els socis són sobretot homes

Les dones són majoria en les plantilles de les cooperatives gironines, sobretot en les dels sectors educatiu i sanitari, però estan en minoria quan es tracta de comptabilitzar socis, on el predomini és masculí. L'estudi «Diagnosi i visibilització de l'economia social i cooperativa a les comarques gironines» posa de manifest aquesta desigualtat, que és especialment accentuada en l'àmbit agrari.

L'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines ha coordinat aquesta radiografia de les iniciatives d'economia social, promoguda per la Diputació de Girona, que parteix d'una base de 152 organitzacions. D'aquestes, se n'han entrevistat 59 tot seguint els paràmetres del mapa col·laboratiu de l'economia social i solidària Pam a Pam, darrere de la qual hi ha la Xarxa d'Economia Solidària i Setem Catalunya.

Des del punt de vista formal, no totes són cooperatives, ja que també hi ha associacions, societats civils privades i una societat limitada unipersonal. Més d'un terç es troben al Gironès, el 26% ofereixen serveis a empreses i, pel que fa a la seva experiència, un 24% es van constituir fa més de 25 anys; gairebé un 30%, fa una dècada i més del 32% es van crear entre fa 2 i 5 anys. Una altra dada significativa present a la diagnosi és que la majoria de cooperatives de treball associat –la fórmula més comuna a les comarques gironines– tenen 3 socis, cosa que s'ajusta al model tradicional català, «en forma de microoperativa enxarxada».

Les 59 cooperatives incloses a l'estudi sumen 41.722 persones associades, la majoria en organitzacions de consum; com Som Energia, que en el moment de l'entrevista concentrava el 93,73% de tots els 37.253 socis registrats a Girona (34.919).



Reflex del model social

Tot i destacar que la majoria de treballadores cooperativistes són dones, el document també subratlla l'escassa presència femenina entre el nucli d'associats. Així, constata que les cooperatives de treball tenen un 33% de dones sòcies, molt inferior al 67% d'homes. Una desproporció que encara és major en les agrícoles, amb un 28% de sòcies en front d'un 72% de socis.

Pels autors de l'estudi, aquest desequilibri planteja «un primer repte de l'economia cooperativa en el procés de desmuntar les expressions del sistema patriarcal». Un model que també posen de manifest les activitats econòmiques on les dones tenen més presència: les relacionades amb l'educació, la salut, la cura i l'atenció a les persones; unes tasques «assumides històricament per les dones», apunta el document. I per deixar-ho clar, ressalten que el 78,63% de la plantilla de les dues cooperatives d'ensenyament entrevistades són dones.