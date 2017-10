Campdevànol fa aturar una màquina per les vibracions que provoca

L'empresa Comercial de la Forja del carrer Puigmal, 7 de Campdevànol haurà de fer obres per tal d'aturar les vibracions d'una màquina de premsar i així garantir el descans dels veïns.

Segons informa Nació Ripollès, l'alcalde de Campdevànol, Joan Manso (PDeCAT), va explicar que el Departament de Territori i sostenibilitat ha demanat a Comercial de la Forja que presenti un pla d'execució d'obra per tal d'adequar la premsa a la legalitat.

El requeriment de Territori i Sostenibilitat és conseqüència de les queixes dels veïns per les vibracions de la màquina. Fins i tot, l'alcalde va signar un decret que prohibeix fer servir la premsa en torn de nit.

Manso va indicar que la Policia Municipal vigilarà que entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada la premsa estigui aturada. Va indicar que, a la nit, els treballadors poden fer manteniment o neteja.

Això no obstant, Mansó va demanar prudència i es va comprometre a no posar en risc l'estabilitat de l'empresa. L'alcalde va recordar que Comercial de la Forja, també coneguda com a Conforsa, dóna feina a unes 400 persones, la major part de les quals són del poble i de la comarca.

Els moments complicats de l'empresa de fa uns 9 anys van provocar una important alarma entre els veïns de Campdevànol.

L'alcalde va expressar la seva confiança en la possibilitat que la paralització de la màquina per tal de reformar el subsòl i detectar la problemàtica duri el menys temps possible.

Els grups de l'oposició, MES i la CUP, van coincidir en demanar una millora general de les instal·lacions de Comercial de la Forja.

Van considerar que l'empresa hauria de fer un pla de viabilitat per tal de complir les normatives. També van indicar que volen la continuïtat de l'empresa.