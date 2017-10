Els càmpings gironins i la UdG duran a terme recerca i projectes conjunts

La Universitat de Girona i l'Associació de Càmpings de Girona aposten per unir esforços per potenciar el sector amb recerca i projectes conjunts. Per mitjà d'un conveni marc que se signarà properament s'estableix que la UdG, per mitjà de la Facultat de Turisme, col·laborarà en els àmbits de la recerca, la docència i les pràctiques.

L'objectiu del nou conveni és establir un vincle de col·laboració permanent entre les dues institucions per tal d'afavorir el coneixement del turisme i el seu desenvolupament. L'Associació de Càmpings de Girona aporta coneixement específic del sector a les aules de la Universitat. La Facultat de Turisme de la Universitat de Girona aporta coneixement específic de formació turística a l'Associació.



Exposició a la UdG

En l'àmbit de col·laboració entre les dues entitats s'inscriu l'acolliment a la seu de la Facultat de Turisme de l'exposició que commemora el 40è aniversari de l'Associació de Càmpings de Girona. l'exposició «El càmping, un estil de vida» que mostra amb imatges inèdites la gran evolució dels més de 60 anys de càmping a les comarques gironines. Està organitzada per l'Associació de Càmpings de Girona, amb motiu del 40 aniversari de l'entitat que se celebra aquest 2017, i té el suport de l'Agència Catalana de Turisme, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Banc Sabadell i Auto Camper Service Internacional (ACSI).

La mostra inclou un total de 115 fotografies, algunes d'inèdites, distribuïdes en set originals mòduls amb forma de tenda de campanya. Hi ha un mòdul dedicat a l'entorn privilegiat on estan ubicats els càmpings gironins i on es reflecteix el paper dels establiments com a promotors de la Costa Brava i dels Pirineus.

L'exposició ha fet un recorregut aquest estiu per 17 localitats i fins a final d'any estarà exposada a la Facultat de Turisme de la UdG.

L'exposició subratlla que anar de càmping no és una decisió econòmica, sinó una filosofia de vida, molt més que una forma de passar les vacances.