La Comissió de Mercats investiga si en el sector dels llibres de text hi ha pràctiques anticompetitives

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha incoat un expedient sancionador contra les empreses Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson i Teide per possibles pràctiques restrictives de la competència.

En concret, i tal com es va saber la setmana passada, l'expedient analitza acords o pràctiques concertades entre les entitats per al repartiment del mercat de l'edició i de la comercialització de llibres de text no universitaris a Espanya, l'establiment de determinades condicions comercials i l'intercanvi d'informació sensible.

Alhora, la CNMC investiga la possible existència d'acords o pràctiques concertades addicionals entre Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edebé, McMillan, Pearson, Teide i Serbal que tindrien per objecte fixar preus i altres condicions comercials relacionades amb el llibre de text en format digital.

Finalment, la CNMC també investiga possibles pràctiques restrictives de la competència entre Grupo SM, Edebé i Edelvives, consistents en acords o pràctiques concertades per a la distribució del mercat en un segment de l'edició i la comercialització de llibres de text no universitaris a Espanya, en particular els de centres de titularitat catòlica.

La investigació s'ha iniciat després d'una denúncia presentada per l'Editorial Vicens Vices i, a la vista de la informació inicial disponible, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència considera que hi ha «indicis racionals» que Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson, Teide i Serbal hagin comès possibles infraccions de l'article 1 de la Llei 15/2007 de Defensa de la Competència i de l'article 101 del Tractat de Funcionament de la Unión Europea, per conductes restrictives de la competència.