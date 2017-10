La Diputació de Girona suspèn el ple en protesta per l'empresonament Cuixart i Sànchez

La Diputació de Girona, amb l´acord de tots els grups polítics representats a la institució (PDeCAT, ERC, PSC, CUP i IDS), ha decidit suspendre el ple ordinari programat per avui a les 12 h com a mostra de protesta "per l´empresonament del president de l´Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i el president d´Òmnium Cultural, Jordi Cuixart" acusats d'un presumpte delicte de sedició.

En un comunicat, la Diputació de Girona ha afegit que representants polítics i treballadors de la seu central de la Diputació de Girona participaran en la concentració de protesta convocada davant de l´Ajuntament de Girona.