El Govern admet que «s'ha anat a remolc» en la lluita contra la vespa asiàtica

El Govern planteja fer un canvi d'estratègia en la lluita contra les espècies invasores. El director General de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, va assegurar ahir que fins ara «s'ha anat a remolc» en la lluita contra espècies com la vespa asiàtica, per això la proposta amb la que treballa la conselleria de Territori i Sostenibilitat és centrar-se en la protecció d'unes «quinze o vint» espècies que són «clau» pel seu risc o per la protecció d'ecosistemes. Aquest nou full de ruta sobre la biodioversitat s'haurà d'aprovar en els propers dos anys, segons va explicar ahir Miralles a Girona, on ahir va començar un congrès d'àmbit espanyol sobre la gestió de les espècies exòtiques invasores que compta amb més de 90 inscrits.

La base de dades amb la qual treballa el Departament té indexades 1.100 espècies exòtiques registrades a Catalunya, un 10% de la qual són invasores i «són les que suposen un problema». «No ho podem assumir tot», assegura Ferran Miralles. Les que més preocupen són les espècies exòtiques invasores que afecten «hàbitats molt confinats» com les zones aquàtiques. Un altre focus de preocupació són les invasores que tenen efectes econòmics com el cargol poma o la vespa asiàtica i les autòctones «dèbils» que es poden veure amenaçades per l'arribada d'un «rival».

Per a la Generalitat, la lluita contra les espècies exòtiques invasores «és un tema de primer ordre». El director general de Polítiques Medi Ambientals afirma que lluitar contra les 110 espècies exòtiques invasores que hi ha a Catalunya tindria «despeses astronòmiques». Per això, aposta per centrar-se en una selecció tècnica. La principal novetat de la nova estratègia del full de ruta es «no anar a remolc» i actuar en les primeres fases, quan «encara hi ha possibilitats d'una mica d'èxit».

La decisió ve per l'experiència viscuda en casos com la vespa asiàtica però també per les dificultats de fer front a espècies exòtiques invasores que arriben cada cop més per la globalització. En el cas de la vespa, Miralles admet que ja «no es pot fer res» i que els límits geogràfics els limitarà la temperatura on aquesta espècie es trobi còmode.



Endurir normativa

Una altra via proposada per Miralles passa per restringir la venda i tinença de determinada flora i fauna que suposa un risc invasor si surt del seu hàbitat. Un exemple és el de la tortuga de Florida, una espècie que es regalava als nens i quan creixia massa s'abandonaven a estanys o rierols. Actualment, totes les zones humides tenen «presència d'aquests animals» que ara suposen «una plaga» que amenaça espècies autòctones com la tortuga d'estany i la de rierol.

En el marc del congrés, Girona va detallar la feina que està fent per lluitar contra espècies exòtiques invasores. Algunes d'elles, com va admetre el regidor de paisatge urbà Narcís Sastre, es produeixen per «decisions polítiques del passat». Sastre va posar d'exemple l'ailant, un arbre originari de Taiwan que es va començar a plantar a zones urbanes «perquè era bonic, resistent i creixia ràpid». Ara, però, se n'han trobat exemplars fora de control a la riba del Ter, alterant els paisatges.

Sastre va assegurar que l'Ajuntament té un projecte a cinc o sis anys vista per lluitar contra les espècies exòtiques invasores amb un pressupost «d'entre 350.000 i 400.000 euros».

També s'hi van exposar experiències d'èxit a l'estany de Banyoles, com el retrocés de la tortuga de Florida o el control de peixos que ha permès per crèixer la població de barbs, bagres i nàiades.