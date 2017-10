Manifestació a Olot en suport dels empresonats

Unes 200 persones s´han concentrat a les 12 del matí davant de la plaça de l´Ajuntament d´Olot. L´acte ha estat dirigit per l´alcalde, Josep Maria Corominas (PdeCAT), el qual ha expressat que les presons no poden lligar les idees. L´alcalde ha llegit un manifest de l´Associació de Municipis per la Independència que ressaltava que ni Jordi Sánchez ni Jordi Cuixart han comès cap delicte. El manifest ha estat aplaudit pels assistents.