Ni angelets, ni germanes de la caritat

Primera sessió del judici contra els presumptes autors del doble crim de Bordils. L'Audiència de Girona va rebre ahir amb una gran expectació els protagonistes dels assassinats que es van produir el 9 de desembre del 2014, i que s'asseuran a la banqueta dels acusats durant tota aquesta setmana.

Constituït el jurat popular, ahir es van fer les al·legacions prèvies per part de totes les parts. El primer de tots va ser el fiscal del cas, Víctor Pillado, el qual va ser molt clar a l'hora d'exposar la seva tesi del que podia haver passat al mas Pibernat. «Els que eren dins la casa aquell dia no eren dues germanetes de la caritat» va assegurar, «no eren ciutadans model, són dues persones acusades per tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric».

Per Pillado, aquella nit dos individus que «tampoc eren angelets» van irrompre a la casa dels acusats per sostreure'ls la marihuana que tenien. «Anaven a robar, però els va sortir malament la jugada perquè qui hi havia dins la casa tenia més armes que els que venien i tenien tanta o més sang freda que ells» va explicar.

Un cop els dos individus de la casa van obrir la porta, l'acusació pública creu que hi va haver un forcejament, i que arran d'aquest a l'autor material del crim se li va disparar l'escopeta sense voler, acabant amb la vida d'una de les víctimes. Pel que fa a la segona mort, però, sí que creu que va ser intencionada perquè li va disparar per l'esquena i el va rematar posteriorment. Segons el fiscal, el presumpte autor del doble crim estava «fart que li entressin a casa a robar la marihuana».

Els dos homes van posar els cadàvers a dins d'una furgoneta i van intentar portar-los fins al riu. Malgrat això, el vehicle es va quedar encallat frustrant els seus plans i es van veure obligats a recular i tornar a casa. El segon acusat va ajudar a netejar la casa després dels fets i, és precisament per això que se li imputa un delicte d'encobriment.

Durant la jornada d'ahir també es van pronunciar les tres acusacions particulars. Totes elles coincidint a considerar a tots dos com a «coautors» de dos delictes d'assassinat i dos de tinença il·lícita d'armes. Pel que fa a les defenses, aquestes en demanen l'absolució en considerar que els homes van actuar en legítima defensa.



Espantats a dins de casa

El primer dia de judici també va acollir la declaració d'alguns dels agents de Mossos d'Esquadra que van estar presents el dia dels fets. Segons el testimoni d'un dels efectius, en el moment en què van rodejar la masia vestits de paisà, els homes que es trobaven a dins de la casa «estaven d'allò més nerviosos» i tenien por que els seus interlocutors «fossin més assaltants». El mosso d'esquadra va explicar que van encendre els llums del cotxe perquè s'ho creiessin i que en entrar i preguntar a un dels homes què havia passat, li va semblar que «la història que explicava lligava amb el que podia haver passat prèviament».

El testimoni també va subratllar que l'acusat «va col·laborar en tot», una cosa que «no és gaire comuna en aquests casos».

Després de la declaració dels agents, va ser el torn dels familiars més pròxims de les víctimes, els quals no havien tingut constància dels plans previs d'aquestes, i que s'havien assabentat de les morts a través dels seus advocats. La gran majoria van coincidir que «no estaven ficats en cap tipus de baralla i que no disposaven d'armes de foc». La dona d'un dels acusats va afirmar que aquest havia estat la presó «per altres tipus de delicte» que no tenien a veure amb el cas i va lamentar que recentment es va saber que «el seu home havia estat rematat abans de morir». «Les meves filles i jo anem al psicòleg des de llavors» va dir en acabar la seva declaració.