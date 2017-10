Una revisió cadastral troba 432 incidències en finques de Santa Pau

L'empresa que fa les revisions del cadastre ha detectat 432 incidències a les finques de Santa Pau. L'alcalde Josep Companys (Junts per Santa Pau-ERC) va donar compte de la revisió cadastral en el darrer ple.

Ahir, va explicar a Diari de Girona que fa uns 30 anys de la darrera revisió cadastral a la localitat. En conseqüència, segons ell, els revisors han hagut d'actualitzar valors de finques. En la seva major part, es tracta de masies que en els darrers anys han estat reformades. Al ple, va explicar que l'Ajuntament dona suport als veïns que presenten al·legacions als resultats del Cadastre.



Al·legacions

Va assenyalar que l'Ajuntament recomana que els propietaris avalin les al·legacions amb l'opinió d'un tècnic privat. Per la seva part, l'Ajuntament s'encarrega de tramitar les demandes. Companys va apuntar que per tal de donar millor servei han augmentat l'horari laboral del tècnic municipal que se n'encarrega.

La revisió cadastral de les finques del terme de Santa Pau havia de tenir lloc a l'agost. Això no obstant, l'Ajuntament es va queixar per la coincidència de la revisió amb un període de vacances.

L'alcalde va explicar que l'empresa s'encarrega de la inspecció va començar a treballar en la primera setmana de setembre. Ara, els treballs estan quasi acabats i el ritme de recepció de notificacions ha baixat de manera notable.

Santa Pau no ha estat l'únic poble que ha tingut una revisió cadastral en els darrers mesos. A l'agost, l'Ajuntament de les Planes va queixar-se de l'inici d'una revisió cadastral que havien previst que tindria lloc en el mes de juny.



297 incidències a les Planes

L'alcalde de les Planes, Eduard Llorà (PDeCAT), ha explicat que la revisió feta a les Planes ja està acabada i que l'empresa ha detectat 297 incidències. Ha definit que es tracta d'incidències de poca entitat. Ha explicat: «No han trobat cap casa que no estigués registrada». Segons ell, la major part de les incidències fan referència a garatges i coberts. Llorà ha indicat que la revisió tindrà un increment en el padró de valors cadastrals d'entre el 6 i el 7%.

Ha atribuït el baix percentatge al fet que fa 4 anys, l'Oficina del Cadastre ja va fer una altra revisió que va servir per posar en ordre els valors cadastrals del municipi. De fet, l'Ajuntament de les Planes es va queixar per escrit a l'Agè ncia Tributària de la incoveniència de la revisió, per considerar-la una alteració pot útil.