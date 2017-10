El SEM ha atès 183 aturades cardíaques a Girona aquest any

La jornada per a escolars celebrada ahir al matí a Blanes.

La jornada per a escolars celebrada ahir al matí a Blanes. ajuntament de blanes

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 183 aturades cardiorespiratòries a les comarques gironines en el que va d'any i 1.300 arreu de Catalunya. A Catalunya, cada dia hi ha cinc casos de mort sobtada i vuit de cada deu aturades cardíaques succeeixen fora de l'hospital. Però, malgrat que en el 80% dels casos, quan es produeix l'afectat té una persona a la vora, només el 15% d'aquestes realitzen maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP), segons les dades facilitades pel SEM coincidint amb el Dia Europeu de Conscienciació de l'Aturada Cardiorespiratòria, que posa l'accent en la necessitat d'aprendre una tècnica que salva vides.

Aquests dies, a més, són diversos els municipis gironins que han celebrat el Dia Europeu amb activitats per a involucrar petits i grans en l'aprenentatge de la reanimació cardiopulmonar.

Diumenge, el moll de Palamós va ser un dels escenaris escollits pel SEM per celebrar tallers per mostrar com fer la maniobra, el ritme de les compressions i la pressió que cal fer. Després s'hi va posar en pràctica aquestes lliçons amb una flashmob multitudinària a ritme de l' Staying alive dels Bee Gees, ja que la cançó marca de manera perfecta el ritme que s'ha de seguir quan es fan les compressions toràciques en practicar una maniobra d'RCP.

Blanes va commemorar el Dia Europeu ahir, amb una jornada lúdico-educativa en què van participar més de 500 escolars d'entre 9 i 11 anys. Al llarg de tot el matí els alumnes van fer simulacres teatralitzats sobre com cal reaccionar davant un cas d'aturada cardíaca amb l'Associació RCP a l'Escola, formada per professionals sanitaris.

Per la seva banda, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Begur, amb el suport de l'Ajuntament, va organitzar també un acte de conscienciació amb una exposició de vehicles d'emergències tallers de reanimació cardiopulmonar i d'ús del desfibril·lador a la plaça Lluís Esteva Cruañas. A la tarda, es va fer un curs oficial de Suport Vital Bàsic + DEA a l'Espai Mas d'en Pinc.