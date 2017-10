El tràgic pont del Pilar eleva fins a 36 els morts per accident de trànsit el 2017

El pont del Pilar ha estat tràgic a les comarques gironines: cinc persones han mort en dos accidents de trànsit al Ripollès i l´Alt Empordà. Això ha provocat elevar la xifra de víctimes mortals de sinistres viaris d´aquest any 2017 a la província, que se situa fins a 15 d´octubre, segons dades recollides per aquest diari, en 36.

Aquí hi ha tant els sinistres viaris que s´han produït en vies urbanes com interurbanes. La xifra negra se situa ja a només dues víctimes mortals del total de l´any passat, que va ser de 38 finats.

L´alta sinistralitat del pont del Pilar va provocar que la directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech, a l´hora de fer balanç el qualifiqués de «dramàtic». I és que des del dia 11 al diumenge 15 d´octubre, a tot Catalunya es van registrar nou víctimes mortals en cinc sinistres de trànsit a la xarxa viària interurbana.

A Girona, durant aquest període festiu han mort cinc persones a les carreteres de la demarcació. L´accident amb més víctimes mortals va tenir lloc durant la matinada de divendres a dissabte i se´n va rebre l´avís al matí.

Un tot terreny va sortir de la via i va bolcar a la carretera GIV-5225 a Molló i els seus quatre ocupants van morir. Van perdre-hi la vida dos veïns d´Esplugues de 34 i 35 anys, així com una dona de Barcelona, de 33 anys i una dona de 29 anys, veïna de Terrassa. El vehicle va caure per un desnivell d´aproximadament 100 metres i va anar a parar a una cota inferior de la via.

L´altre sinistre viari mortal va tenir lloc diumenge, dia d´operació retorn. Una col·lisió frontal entre una furgoneta i un turisme a la C-31 a Ventalló va acabar amb la mort del conductor del cotxe: un jove de 28 anys, nacionalitat ­marroquina i veí de Torroella de Montgrí. A més, pel que fa als tres ocupants de la furgoneta, dos van resultar ferits de poca gravetat i un altre, lleu.

Aquests dos accidents de trànsit mortals han deixat les xifres de mortalitat amb fins a 36 finats en 30 accidents a Girona.



Vuit motoristes morts

Dos dels col·lectius més fràgils, suposen ja deu de les víctimes mortals. Vuit motoristes han perdut la vida i també, dos ciclistes. Ambdós col·lectius són especialment castigats quan pateixen un accident de trànsit, ja que sovint, si cauen o xoquen amb un vehicle, el xassís són els mateixos conductors i ocupants.

L´any passat, per aquestes mateixes dates havien perdut la vida quatre motoristes i un ciclista.

L´altra tipologia de sinistre viari que l´any passat va ser un dels més destacats i també perquè hi va haver casos de conductors que varen fugir és el dels atropellaments mortals. En total, van morir sis persones. Aquest tipus de fet en canvi, enguany ha vist reduïda la sinistralitat fins a la meitat, amb tres persones finades.

Els accidents de trànsit mortals a les comarques de Girona ­malgrat aquesta xifra cal dir que s´han anat reduint en els darrers anys, sobretot a la millora d´infraestructures com l´Eix, el pas de camions per l´autopista AP-7 i el desdoblament de l´N-II en alguns trams. Tot i això, aquesta via encara té punts negres, sobretot a l´Empordà.