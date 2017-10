El TSJC veu discriminació en una docent amb jornada reduïda per cura d'un fill

El sindicat d'educació de CCOO ha guanyat una recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que afirma que el Pacte d'estadis de promoció docent discrimina les dones que s'acullen a la reducció de jornada per cura d'un infant. La sentència es va fer pública la setmana passada i en rectificava una d'anterior dictada pel Jutjat Social de Barcelona.

CCOO va informar que el recurs acceptat pel TSJC estima que una treballadora de l'escola concertada té raó quan reclama un segon estadi, que el Departament d'Ensenyament li va denegar tot al·legant que no arribava al mínim del 80% de jornada a pagament delegat com a mitjana els darrers 6 anys. El sindicat va remarcar que aquesta treballadora no podia arribar al mínim exigit per la Conselleria perquè tenia una reducció de jornada per cura de fill.

Pel sindicat, l'argumentació del tribunal confirma que «el Pacte d'estadis de promoció docent discrimina les dones ja que són elles les que majoritàriament demanen reducció de jornada per cura de fills». Ara, CCOO demanarà a la Conselleria d'Ensenyament que actuï d'ofici i apliqui aquesta sentència a totes les persones que hi puguin estar afectades, estalviant-les haver de recórrer a un tribunal.