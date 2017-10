Bescanó estalviarà 20.668 € anuals amb la instal·lació de llums LED a Montfullà

L'Ajuntament de Bescanó ha instal·lat il·luminació amb tecnologia LED al Parc Urbanitzat de Montfullà, una actuació que redueix la potència instal·lada en un 73% i amb la qual preveu estalviar 20.668,34 euros anuals.

El consistori va assumir la gestió del manteniment d'aquesta zona quan l'Entitat de Conservació d'aquesta urbanització es va dissoldre a finals de 2015. L'Ajuntament recorda que, llavors, es va fer càrrec dels costos energètics de l'enllumenat públic, cosa que va suposar un increment de costos.

L'Ajuntament va decidir substituir les bombetes de vapor de mercuri que encara s'utilitzaven al Parc Urbanitzat de Montfullà –les úniques del municipi, apunta en un comunicat– perquè «no compleixen la normativa vigent» i «són totalment ineficients». Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament va prioritzar la substitució de l'enllumenat de la urbanització per tecnologia LED tant per adaptar-se a la normativa com per reduir la despesa energètica.

Ahir, el consistori va informar que ha aconseguit una subvenció del Pla d'Acció de la Diputació de Girona valorada en 5.823,24 euros, que permetrà reduir la inversió total fins a 12.301,76 euros. Aquesta inversió forma part del Pla d'Estalvi i Millora Energètica de les instal·lacions de l'enllumenat públic que l'Ajuntament va iniciar el 2010 i que, segons va afirmar ahir, cada any ha permès reduccions significatives dels consums i de les potències instal·lades a tot el municipi.