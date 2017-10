El Consell Comarcal del Ripollès declara Millo persona «non grata»

El Consell Comarcal del Ripollès ha declarat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, 'persona non grata' amb una moció que es va aprovar ahir al vespre per unanimitat durant el consell de govern. Al text també es denuncia la violència exercida per la policia espanyola i la Guàrdia Civil l'1-O. L'executiu comarcal, format per CiU i MES, també va aprovar una moció on s'exigeix l'alliberament immediat dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats el 16 d'octubre. Qualifiquen el seu empresonament d''il·legal" i ho atribueixen a la "judicialització d'un conflicte polític davant la incapacitat del govern espanyol de dialogar".

El consell de govern es va celebrar ahir al vespre, el primer després del referèndum a Catalunya. Els representants de CiU i MES, les dues formacions que governen al Consell Comarcal, van subratllar que les dues mocions són una "mostra de la fidelitat al poble de Catalunya, als seus drets fonamentals i a les seves institucions democràtiques, legítimes i vulnerades flagrantment" per part de les institucions espanyoles en el "procés legítim d'independència".

Pel que fa a l'empresonament de Cuixart i Sánchez, ho atribueixen a la "judicialització d'un conflicte polític davant la incapacitat del govern espanyol de dialogar". Amb aquesta decisió, creuen que se sobrepassa "una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI" i posa "en greu risc" els valors democràtics recollits a la Constitució espanyola, protegits pel dret internacional.

Amb aquesta moció, el govern comarcal denuncia "la manca de llibertat d'expressió, la censura als mitjans de comunicació, la coacció a la llibertat d'informació o la privació de la llibertat de reunió i de manifestació". I alerten que amb aques tipus d'actuacions el que es busca és "dividir el poble de Catalunya i trencar la cohesió social".

D'altra banda, exigeixen la seva alliberació perquè entenen que el seu empresonament és un acte "il·legal" amb el que es "vulneren llibertats recollides en tractats internacionals" alhora que denuncien la "manca de separació de poders, la coacció dels sobre els mitjans de comunicació i la seva manipulació". És per això, que l'executiu comarcal demana a les institucions europees que "no continuïn donant l'esquena a Catalunya davant accions pròpies d'una dictadura".

El contingut de la moció es comunicarà al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'aprovació de la present moció.

També es farà arribar l'altra moció aprovada per unanimitat, que ja han aprovat altres organismes i ajuntaments gironins, on es denuncia la violència exercida pels cossos de seguretat espanyols durant l'1-O i es declara el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, persona no grata.