Les entitats socials reclamen l'eradicació de la pobresa

Entitats socials gironines ahir van utilitzar la poesia per exigir mesures per acabar amb la pobresa, un acte simbòlic i reivindicatiu organitzat amb motiu del Dia Mundial per a l'Eradicació de la Pobresa. L'acció va consistir en la formació d'«un cercle de lectura per reflexionar sobre les diverses cares de la pobresa».

Les lectures es van fer al pati del Centre d'Acollida i Serveis Socials La Sopa. Aquest era un dels organitzadors, al costat de la Coordinadora d'ONG Solidàries i La Troupe de la Concòrdia. El cercle també va comptar amb la participació de Justícia i Pau Girona, Oxfam Intermón, Fundació Utopia, Càritas, CeDRe, l'Associació Xangara i la Fundació SER.Gi.