El fiscal demana ara 15 anys i 9 mesos de presó per a l´acusat del crim de Bordils

El fiscal demana ara 15 anys i 9 mesos de presó per al principal acusat del crim al mas Can Pibernat de Bordils (Gironès) del 9 de desembre del 2014. Inicialment, l'acusació pública sol·licitava 15 anys per assassinat però, un cop acabat el judici, ha conclòs acusar-lo també d'un delicte de tinença il·lícita d'armes perquè no tenia registrat un dels fusells (una carrabina). Manté que l'altre processat no va participar en el crim i es va limitar a encobrir l'assassinat. Les acusacions particulars creuen, en canvi, que els dos acusats són coautors d'un doble assassinat i sol·liciten 48 anys de presó. Les defenses al·leguen que els processats es van veure sorpresos per dos assaltants armats que els anaven a robar marihuana i que van actuar en legítima defensa i tement per la seva vida. Està previst que aquest dimecres a la tarda entreguin l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.