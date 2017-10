L´acusat del crim de Bordils assegura que va disparar a la víctima «perquè tenia por»

El suposat autor material del crim de Bordils va relatar que el 9 de desembre del 2014, cap a dos quarts de deu de la nit, estava a punt d'anar a dormir quan els lladrucs dels gossos el van alertar. «Vaig pensar que hi podia haver alguna cosa o algú a fora», va detallar. Aleshores, va anar a avisar al seu company de casa, que en aquell moment estava mirant la televisió. Feia poc que vivien plegats, des que el segon processat –amb qui l'unia una amistat– havia sortit de la presó.

No era el primer cop que intrusos assaltaven mas Pibernat. Segons va reconèixer el principal acusat, durant el mes de juny d'aquell any li havien entrat a robar fins a dues vegades. L'objectiu dels lladres, les dues ocasions, van ser les plantacions de marihuana que tenia. El primer cop els va enganxar in fraganti i fins i tot va reconèixer un dels lladres, un jove que coneixia de Salt. «Es va endur 120 o 130 plantes», va dir.

«En saber que era ell, vaig anar a casa seva a parlar amb la seva família però es van mofar de mi», va declarar. Segons va respondre a preguntes del fiscal, que se'n riguessin d'ell no el va fer «cabrejar». Els lladres només van deixar els utensilis que feia servir per cultivar, però per poc temps. Dues setmanes després, li van tornar a entrar a robar al mas.

Tot i això, va assegurar que la nit del tiroteig no va sospitar «en cap moment» que els assaltants li anessin a robar marihuana de nou. Segons va exposar, després de sentir els lladrucs dels gossos i d'anar a avisar l'altre processat, va mirar per la finestra però no va veure «res». Per això, va decidir agafar una escopeta i carregar-la per anar a inspeccionar a fora.

Amb l'escopeta carregada a la mà dreta i un tercer cartutx a la butxaca, els dos ara acusats van anar fins a la porta. El principal processat assegura que va allargar la mà esquerra cap al pom per obrir però no va tenir temps perquè un dels assaltants que anava encaputxat va obrir i li va donar un cop a la barbeta «amb alguna cosa de ferro».

Tret accidental

Mentre començava un forcejament entre els dos homes, el segon assaltant va entrar dins la casa i es va enfrontar amb l'altre acusat. «Em veia mort, em vaig acollonir», va dir el principal acusat que afegeix que la seva prioritat era continuar agafant el canó de l'arma per evitar que li poguessin disparar. «De cop noto una vibració, un soroll i que l'altre encaputxat que hi havia allà es toca el pit i diu: l'he tocat», afirmant que qui tenia el gallet a mà era l'atacant.

Després de l'impacte del primer tret que, segons l'acusat, va ser accidental, va notar que l'agressor «afluixava», moment que va aprofitar per fer-li apuntar l'escopeta cap amunt. «Volia que disparés un segon cop perquè estigués descarregada». El segon tret va impactar contra el sostre.

A partir d'aquí, el relat de l'acusat va ser confús. Assegura que tenia «molta por» perquè va sentir l'assaltant dient «ajudeu-me», cosa que el va fer pensar que a fora hi podia haver més encaputxats esperant per assaltar la casa. Mentre reculava cap a la porta, va disparar dos trets cap enrere «sense apuntar». L'acusat va dir que no sap si algun dels projectils va impactar contra la víctima. «Vaig veure una ombra, vaig carregar l'escopeta i vaig disparar quan estava a un metre i mig», va dir.