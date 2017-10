Nens comparteixen a Olot la manera de conviure amb una malaltia crònica

Tres joves pacients afectats per malalties cròniques –Pere Ribes, Guerau Pallàs i Tasio Raviña– compartiran la seva experiència en tres xerrades a l'Hospital d'Olot i de la Garrotxa.

Les sessions, denominades Els Petits Mestres, estan programades per als divendres (dies 3, 17 i 24 de novembre) a les 20 hores, a la sala d'actes de l'Hospital d'Olot.

Les sessions van ser presentades, ahir, pel director, Josep Maria Padrosa; pel cap de pediatria, Anton Foguet; i per la responsable de comunicació, Anna Prat.

Els joves ponents estaran acompanyats d'especialistes. Pere Ribes estarà acompanyat per l'oftalmòleg Joaquin Tarrus; Guerau Pallàs, per la cardiòloga Maria Àngels Puigdeval; i Tasio Raviña, per la neurologa pediàtrica Mireia del Toro.

Segons va explicar el director de l'hospital, Josep Maria Padrosa, els procesos aguts van a la baixa, mentre que les malalties cròniques com ara la diabetis, les malalties oculars, els mals vinculats amb el cor o la fibromiàlgia van a l'alça.

És a dir, cada vegada hi ha més persones que des de la infància han de conviure amb una malaltia. En una situació de malaltia llarga, Padrosa va exposar que les explicacions d'un company de malaltia poden ajudar molt.

Va raonar: «Hem d'aprofitar el coneixement que tenen els pacients». Va apuntar que el projecte els petits mestres deriva del pla de Salut del 2015, quan el Departament de Salut va crear una línia de treball per tal d'enfocar l'entorn de la malaltia. És a dir, el malalt i la seva família.

Al cap de poc temps –segons ell–, hi havia quasi 6.000 pacients que expressaven com se sentien tractats i que havien arribat a una habilitat en la gestió de la seva malaltia que feien de professors dels malalts.

Segons ell, en el context del Pla de Salut, el Departament va considerar l'oportunitat de tenir mainada o gent jove que expliqués la manera de viure amb una malaltia. Va valorar: «No sempre, la gent experta en malalties té entre 70 i 75 anys i en fa 40 que suporta una malaltia». A partir de la idea, el Departament i l'equip provincial de pediatria va veure la possibilitat de presentar les experiències en malalties de persones joves.

El pediatre Anton Foguet va continuar: «És molt bo que la gent vegi situacions que tothom sap, però que des de la proximitat descobreixi que pot aprendre».

Així doncs l'objectiu de les xerrades és veure com nens amb unes discapacitats i unes limitacions poden sortir-se'n i anar endavant.

La responsable de Comunicació, Anna Prat, va precisar: «El que busquem és asseure'ns una estona i que siguem capaços d'escoltar el que poden dir-nos uns nens».

Va valorar que tothom està acostumat a assistir a xerrades i conferències en les quals el ponent és un adult. Segons ella, la idea és revertir la situació i descobrir com, tot i ser joves i patir una malaltia, han fet grans coses.