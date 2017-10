Busquen una dona de Cervià desapareguda al Pla de l'Estany

Els Mossos d'Esquadra busquen una veïna de Cervià de Ter de 82 anys desapareguda des d'ahir al Pla de l'Estany.

La dona va explicar a la família que anava al matí a mercat a Banyoles però ja no en va tornar.

Teresa Nierga conduïa un tot terreny, Hyundai Galloper de color negre.

El vehicle de la desapareguda

La família la va estar buscant després de no saber-ne res al llarg del dia i al vespre va presentar denúncia per desaparició a la comissaria de Banyoles.

Els Mossos d'Esquadra i familiars l'han estat buscant però per ara no hi ha hagut resultats ja que no s'ha trobat cap tipus d'indici del seu parador.

Al llarg del dia es podria activar una recerca sobre el terreny amb més cossos d'emergències.

Familiars i amics han difós la desaparició a través de les xarxes socials i insten a avisar el telèfon 112 en cas de cap pista.